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Kenya'da hükümet, yolsuzluk iddiasıyla futbol federasyonunu lağvetti - Son Dakika

Kenya'da hükümet, yolsuzluk iddiasıyla futbol federasyonunu lağvetti

11.11.2021 15:51
Kenya'da hükümet, yolsuzluk iddiasıyla futbol federasyonunu lağvetti

Kenya Futbol Federasyonu, yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hükümet tarafından lağvedildi.

Kenya Futbol Federasyonu, yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hükümet tarafından lağvedildi.

Kenya Spor Bakanı Amina Mohamed tarafından yapılan açıklamada, hakkında ön soruşturma başlatılan federasyonun, hükümet tarafından verilen bütçeyi nerede kullandığına ilişkin uygun bir gerekçe sunamaması nedeniyle söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Bakan Mohamed, ülkenin yolsuzlukla mücadele birimi tarafından soruşturmanın derinleştirileceğini ve elde edilen sonuca göre yargı yolunun açılabileceğini de vurguladı.

Federasyonun yerine geçici bir komite atandığını kaydeden Amina Mohamed, bu durumun Kenya Milli Takımı'nın uluslararası maç programına etki etmeyeceğini savundu.

FIFA, seçilmiş federasyon üyelerinin iç işlerine hükümet tarafından müdahale edilmesi durumunda, turnuvadan ihraç gibi çeşitli cezalar uygulayabiliyor.

Kenya Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde bugün Uganda'yla, 15 Kasım Pazartesi günü ise Ruanda ile karşılaşacak.

Futbol Federasyonu, Yolsuzluk, Hükümet, Kenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kenya'da hükümet, yolsuzluk iddiasıyla futbol federasyonunu lağvetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kenya'da hükümet, yolsuzluk iddiasıyla futbol federasyonunu lağvetti - Son Dakika
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