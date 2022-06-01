Kenya'da hükümetten "cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi şiddet olayları çıkabilir" uyarısı

Kenya'da Ulusal Uyum ve Entegrasyon Komisyonu (NCIC) Başkanı Samwel Kobia, 9 Ağustos'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bazı bölgelerde şiddet olayları çıkabileceği uyarısında bulundu.

Kobia, düzenlediği basın toplantısında, küçük silahların yayılması, çeteler, seçim kurumlarına güvensizlik, yalan haber ve bilgi dolaşımının seçim döneminde şiddet olaylarını körükleyebileceğini belirtti.

Vatandaşlara seslenen Kobia, "Sizi hukukun üstünlüğüne saygıya davet ediyorum. İnsanları manipüle etmeyin, nefret söylemi ve barışı etkileyen söylemlerden uzak durun." ifadesini kullandı.

Kobia, kuraklığa bağlı gıda krizi ve hayvanlara otlak sorununun da çatışmaları körükleyebileceğine dikkat çekti.

Seçimde şiddet olaylarının en fazla başkent Nairobi'de çıkabileceğine işaret eden Kobia, Nakuru, Kericho, Uasin Gishu ve Mombasa'da da şiddet olayları olabileceğini aktardı.

Sivil toplum örgütlerine de çağrı yapan Kobia, seçim sürecinin barışçıl şekilde yürütülmesi için destek istedi.

Kenya'da devlet başkanlığı seçimi 9 Ağustos'ta yapılacak. İki dönem devlet başkanlığı görevi yapan Uhuru Kenyatta, bu seçimde aday olamayacak.