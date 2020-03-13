Kenya'da ilk koronavirüs vakası
6 saat önce
Kenya'da bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:14 Kaynak: DHA
Kenya'da bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Kenya medyasında yer alan habere göre, yetkililer, bir kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Virüs tespit edilen kişinin ABD'nin Ohio eyaletinden, İngiltere'nin başkenti Londra üzerinden ülkenin başkenti Nairobi'ye geldiği belirtildi. Virüs tespit edilen kişinin hastanede müşahede altında olduğu ve durumunun stabil olduğu açıklandı.
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