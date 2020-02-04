Kenya'da ilkokul çıkışında izdiham 14 ölü, 38 ağır yaralı - Son Dakika
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Kenya'da ilkokul çıkışında izdiham 14 ölü, 38 ağır yaralı

6 saat önce

Kenya'da ilkokul çıkışında izdiham 14 ölü, 38 ağır yaralıKenya, (DHA)- Kenya'da okul çıkışında meydana gelen izdihamda 14 öğrenci hayatını kaybetti, 38 öğrenci ise ağır yaralandı.

Kenya'da ilkokul çıkışında izdiham 14 ölü, 38 ağır yaralı

Kenya, (DHA)- Kenya'da okul çıkışında meydana gelen izdihamda 14 öğrenci hayatını kaybetti, 38 öğrenci ise ağır yaralandı. İzdihamın neden çıktığı henüz belirlenemezken; okulun çıkışa yakın noktasında bulunan merdivenin çökmesinin neden olduğu düşünülüyor.

İzdiham, Kenya'nın Kakamega kasabasındaki Kakamega İlköğretim Okulu'nda çıktı. Yerel medya, izdihamda 14 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 38 öğrencinin ise ağır yaralandığını duyurdu. Yetkililer, henüz izdihamın çıkış nedeninin belirlenemediğini ancak okul binasının çıkışına yakın bölgesindeki merdivenin çökmesi sonucu çıkmış olabileceğini belirtti.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, Başkan yaralanan çocuklar için geçmiş olsun dileklerini sundu ve talihsiz olayın nedenini saptamak için kapsamlı bir soruşturma yapılmasını emretti ifadeleri kullanıldı.

Kenya'da ilkokul çıkışında izdiham 14 ölü, 38 ağır yaralı

Kenya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:43 Kaynak: DHA
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