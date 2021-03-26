Kenya'da İngiliz askerlerinin tatbikatında yangın: 5 fil telef oldu - Son Dakika

Kenya'nın Laikipia bölgesinde İngiliz askerlerinin tatbikatı sırasında çıkan yangın nedeniyle 5 fil telef oldu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin 241 kilometre kuzeyindeki Laikipia bölgesinde İngiliz askerlerinin gerçekleştirdiği tatbikat faciaya yol açtı. Yaban hayatı koruma alanı yakınlarındaki tatbikat sırasında yangın çıktığı bildirildi. İngiliz ordu sözcüsü yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık liderliğinde Kenya'da bir tatbikat sırasında yangın çıktığını ve soruşturmaların devam ettiğini doğruluyoruz" dedi. Kenya Vahşi Yaşam Servisinden bir yetkili de yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını belirterek, "Önceliğimiz, etkilenmişlerse yerel topluma acilen yardım etmektir. Tüm kaynaklarımızı yangını kontrol altına almak için harcıyoruz" diye konuştu.

Çarşamba günü çıktığı belirtilen yangının 8 bin dönümlük araziye yayıldığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Tüm tatbikatların da durdurulduğu aktarıldı.

Nanyuki kasabasında üssü bulunan İngiliz ordusu, Laikipia'nın kuzeyinde Kenyalı askerlerle ortak tatbikatlar yürütüyor. - NAİROBİ