Kenya'da işsiz gençlere bir ay boyunca günlük 41 lira destek - Son Dakika

Kenya'da işsiz gençlere bir ay boyunca günlük 41 lira destek

Kenya hükümeti, başkent Nairobi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsiz kalan 10 binden fazla gence bir ay boyunca günlük 616 şilin (41 lira) destekte bulunacak.

Kenya hükümeti, başkent Nairobi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsiz kalan 10 binden fazla gence bir ay boyunca günlük 616 şilin (41 lira) destekte bulunacak. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, hükümet, işsiz kalan 10 binden fazla gence bir ay boyunca günlük 616 şilin (41 lira) destekte bulunacak. Destek verilen gençlerin, yaşadıkları mahalledeki çevre temizliği ve dezenfeksiyon çalışmalarına katkıda bulunması beklenecek. Kenya İskan ve Şehircilik Bakanlığı Baş Sekreteri Charles Hinga, işsizlerin bir ay boyunca elde ettikleri günlük gelirlerle temel ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini belirtti. Başkentten sonra adım adım ülkenin diğer bölgelerinde de uygulanacak destek programından toplam 26 bin kişinin faydalanması planlanıyor. Şimdiye kadar 535 kişiye Kovid-19 teşhisi konan Kenya'da 24 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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