Kenya'da karantinadaki mahallenin yardımına TİKA yetişti - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'nın başkenti Nairobi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina altına alınan Eastleigh bölgesine yardım götüren ilk uluslararası kuruluş oldu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca Nairobi'nin çeşitli mahallelerinde gıda paketi ve hijyen seti yardımları yapan TİKA, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina altına alınan Eastleigh bölgesinde 200 aileye gıda paketi ve hijyen seti yardımı götürdü.

Nairobi'de Somalililerin yoğun ikamet ettiği, kentin ticaret merkezlerinden biri olarak gösterilen Eastleigh bölgesi, geçen hafta Kenya hükümetinin kararıyla 15 gün boyunca karantina altına alındı.

Tüm giriş ve çıkış noktalarının polis tarafından kapatıldığı mahallede birçok iş yeri kapalı olmasına rağmen kısıtlı şekilde yiyecek ve sağlık ürünlerinin satışına izin veriliyor.

"Hastalığa yakalanma korkusu yaşıyoruz"

Evinde hazırladığı geleneksel yemekleri satarak 8 kişilik ailesinin bütçesine katkı sağlayan Rukia İbrahim, TİKA'nın yardımlarının önemine işaret ederek, "Son bir haftadır burada hayat durmuş gibi, eski canlılığından eser kalmadı. Normalde çok yoğun bir ticari bölge olduğu için ben de yaptığım yemekleri satarak evi geçindirebiliyordum. Ama şimdi çalışmak için uzun süre beklemek gerekiyor. Bugün TİKA'nın yardımlarını getirdiler, özellikle temizlik malzemeleri bizim için çok önemli." dedi.

Aşırı yağışlar ve uzun süreli su kesintilerinin ardından mahallenin karantinaya alınmasıyla zor günler geçiren mahalle sakinlerinden Zeitun İsmail de "Hayatımızı sürdürmek zorundayız. Birçok kişi mahalle dışına çıkış olmadığı için işlerine gidemiyor. Hastalığa yakalanma korkusu da yaşıyoruz. Somalililer olarak zaten Türkiye bizim için çok özel bir ülke. Bir de bu yardımlarla yanımızda olmaları çok güzel." diye konuştu.

Ülkede 758 Kovid-19 vakası görüldü, 42 kişi de hayatını kaybetti.