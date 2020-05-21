Kenya'da kolera salgınında 13 kişi öldü - Son Dakika

Kenya'da kolera salgınında 13 kişi öldü

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da kolera salgını nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da kolera salgını nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti. Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, bölgelerde şimdiye kadar 550 kişinin kolera nedeniyle tedavi altına alındığını belirtti. Ülkenin Marsabit ve Turkana bölgelerinde kolera salgınında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Kagwe, "Bölgelerimizde devam eden yağmurlar ve seller nedeniyle salgına maruz kaldığımızı kabul etmeliyiz." dedi. Kagwe, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını ifade etti. Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle yaklaşık 220 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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