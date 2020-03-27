Kenya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

Kenya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti
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Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, yaptığı açıklamada, diyabetik hastalığı bulunan 66 yaşındaki hastanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.
Kagwe, hastanın 13 Mart'ta Güney Afrika'dan ülkeye giriş yaptığını kaydetti.
Afrika'da 2 bin 750'den fazla Kovid-19 vakası görülürken, 73 kişi söz konusu virüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:48 Kaynak: AA
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