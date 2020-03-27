Kenya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

Afrika'da 2 bin 750'den fazla Kovid-19 vakası görülürken, 73 kişi söz konusu virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Kagwe, hastanın 13 Mart'ta Güney Afrika 'dan ülkeye giriş yaptığını kaydetti.

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, yaptığı açıklamada, diyabetik hastalığı bulunan 66 yaşındaki hastanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

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