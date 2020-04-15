Kenya'da Kovid-19 nedeniyle maske takmayanlar para veya hapis cezasına çarptırılacak - Son Dakika

Kenya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, maske takmayanların cezalandırılacağını duyurdu.

Kenya Polisi Başmüfettişi Hillary Mutyambai, yaptığı açıklamada, halka "maske almaları ve hazırlık yapmaları için verilen sürenin sona erdiği" uyarısında bulundu.

Mutyambai, maske takmadan evden dışarı çıkanların 20 bin şilin (bin 300 lira) para ya da 6 ay hapis cezasına çarptırılacağını aktardı.

Sağlık Bakanlığının aldığı müeyyide kararlarının resmi gazetede yayımlandığını hatırlatan Mutyambai, kararlara uymayanlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Ülkede şu ana kadar 216 Kovid-19 vakası görülürken, 9 kişi ise hayatını kaybetti.