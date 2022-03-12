Kenya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi.

Kenya Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin esnetildiğini duyurdu.

Kagwe, açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını ve aşılı olan kişilerin ibadethanelere girişinin serbest hale getirildiğini bildirdi.

Kapalı alanlarda maske takılmaya devam edileceğini belirten Kagwe, karantina uygulamasının da durdurulduğu bilgisini paylaştı.

Kagwe, halka açık yerlerde ateş ölçümlerinin kaldırıldığını ve kapalı alanlardaki toplantıların tam kapasiteyle yapılabileceğini kaydetti.

Kenya'da şimdiye kadar 323 bin 160 Kovid-19 vakası tespit edilirken 5 bin 644 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.