Kenya'da Kovid-19 salgınının dördüncü dalgası nedeniyle tedbirler artırıldı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle tedbirleri artırdığını duyurdu.

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının dördüncü dalgası nedeniyle alınan kararlar kapsamında, sokağa çıkma yasağının 22.00-04.00 olarak belirlendiğini açıkladı.

Kagwe, salgında dördüncü dalganın, virüsün Delta varyantından kaynaklandığının altını çizdi.

Açık ve kapalı toplantıların 30 gün süreyle yasaklandığını aktaran Kagwe, cenaze işlemlerinin ölümden sonraki 72 saat içinde yapılacağını ve cenaze törenlerinin 50 kişiyle sınırlandırılacağını kaydetti.

Bakan Kagwe, "Siyasi toplantılar salgının hızlı artışına neden oldu. İnsanları mitinglere taşımanın bir anlamı yok. Sonra cenazelere gidiyoruz ve daha fazla ölüme neden oluyoruz." dedi.

Kagwe, 28 Temmuz'da, Kovid-19 salgınında dördüncü dalganın başında olduklarını söyleyerek yerel yönetimlere hazırlık uyarısı yapmıştı.

Bugüne dek 201 bin 9 kişide Kovid-19 virüsüne rastlanan Kenya'da, salgında 3 bin 910 kişi hayatını kaybetti.