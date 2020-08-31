Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 34 bini aştı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 34 bin 201'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 260 Kovid-19 testi yapıldığını bildirdi.

Kagwe, ülkede vaka sayısının 144 artarak 34 bin 201'e ulaştığını belirtti.

Kenya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, toplam can kaybının 577'ye yükseldiğini kaydeden Kagwe, iyileşenlerin sayısının da 19 bin 893 olduğunu ifade etti.

Kagwe, ülkede tespit edilen vakalardan 11'inin yabancı uyruklu olduğunu belirterek, Kovid-19 yakalananların arasında 7 yaşında bir çocuk olduğunu aktardı.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, artan Kovid-19 vakalarına rağmen uluslararası uçuşların başlatılmasına, ülkedeki turistik yerlerin yeniden açılmasına izin vermişti.