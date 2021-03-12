Kenya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kısıtlamalar 3 ay daha uzatıldı - Son Dakika

Afrika ülkesi Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kısıtlamaların uzatıldığı bildirildi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ulusa sesleniş konuşmasında, kısıtlamalar kapsamında siyasi toplantıların yasaklandığı ve sokağa çıkma yasağının uzatıldığını belirtti.

Kenyatta, "Ülkede Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle tüm siyasi mitingler ve toplantılar bir ay daha yasaklandı." dedi.

Ülkedeki sokağa çıkma yasağının 3 ay daha 22.00-04.00 arasında uygulanacağını kaydeden Kenyatta, restoran ve diğer işletmelerin faaliyetlerinin ise 21.00'de son bulacağını söyledi.

Kenyatta, 3'üncü Kovid-19 dalgasıyla mücadele ettiklerini belirterek, vakaların çoğalması durumunda kısıtlamaların uzatılacağını vurguladı.

Kenya'da şimdiye kadar 111 bin 185 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 1899 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.