Kenya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kabine ve meclis toplantıları askıya alındı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kabine ve meclis toplantılarına ara verme kararı aldı.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle başkent Nairobi ile Kajiado, Machakos, Kiambu ve Nakuru bölgelerinin karantina bölgesi ilan edildiğini ve bu bölgelere 30 gün boyunca seyahat kısıtlaması getirildiğini belirtti.

Kenyatta, alınan kararlar kapsamında meclis ve kabine toplantılarına ikinci bir emre kadar ara verildiğini kaydetti.

Karantinaya alınan bölgelerdeki yasağın bu geceden itibaren başlayacağını aktaran Kenyatta, restoran, kafe ve okulların da kapatılacağını sözlerine ekledi.

Kenyatta, ocakta Kovid-19 vaka sayısı oranları yüzde 2,6 iken mart ayında bunun yüzde 22'ye yükseldiğine dikkati çekti.

Kenya'da 126 bin 170 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken, 2 bin 92 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.