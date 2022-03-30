Kenya'da Kuraklık Nedeniyle 750 Binin Üstünde Çocuk Akut Yetersiz Beslenme Sorunu Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kenya'da Kuraklık Nedeniyle 750 Binin Üstünde Çocuk Akut Yetersiz Beslenme Sorunu Yaşıyor

30.03.2022 17:25
Kenya'da Kuraklık Nedeniyle 750 Binin Üstünde Çocuk Akut Yetersiz Beslenme Sorunu Yaşıyor

NAİROBİ, 30 Mart (Xinhua) — Amoth, hükümetin hayat kurtaran ürünlerin tedariki, beslenmeye dair taramalar ve entegre sosyal yardımlar gibi beslenmeye yönelik müdahaleleri etkinleştirdiğini söyledi. Amoth, anne, bebek ve küçük çocuk beslenmesi konulu ilk ulusal sempozyumun resmi açılışında "Bakanlık ayrıca acil durumlarda anne, bebek ve küçük çocuk beslenmesi için, acil durumlarda sadece anne sütü ile beslenmeyi […]

NAİROBİ, 30 Mart (Xinhua) — Amoth, hükümetin hayat kurtaran ürünlerin tedariki, beslenmeye dair taramalar ve entegre sosyal yardımlar gibi beslenmeye yönelik müdahaleleri etkinleştirdiğini söyledi. Amoth, anne, bebek ve küçük çocuk beslenmesi konulu ilk ulusal sempozyumun resmi açılışında "Bakanlık ayrıca acil durumlarda anne, bebek ve küçük çocuk beslenmesi için, acil durumlarda sadece anne sütü ile beslenmeyi ve güvenli ve uygun tamamlayıcı beslenme uygulamalarını korumaya, teşvik etmeye ve desteklemeye yönelik çok sektörlü eylemlerin uygulanmasına rehberlik etmeyi amaçlayan taslak kılavuzlar geliştirmiştir" diye konuştu.

Amoth, akut yetersiz beslenmeden en çok etkilenen nüfusun kurak ve yarı kurak ilçelerde yaşayanlardan oluştuğunu kaydetti. Amoth, "Yaygın kuraklık, en savunmasız grupları, özellikle beş yaş altı çocukları, hamile ve emzikli kadınları olumsuz etkiledi" dedi. Sağlık Bakanlığı'na göre, kuraklığın en dikkate değer etkisi, emzirme ve tamamlayıcı beslenme uygulamalarının kesintiye uğraması ve bunun sonucunda yetersiz beslenme ve hastalık riskinin artması oldu. Amoth, bebek ve çocuk morbidite, mortalite ve hastaneye yatışların önde gelen nedeninin yetersiz beslenme olduğunu ve acil müdahale gerektirdiğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Çin'in Shanghai Kentindeki Fuar Merkezi Karantina Alanına Dönüştürülüyor Çin'in Shanghai Kentindeki Fuar Merkezi Karantina Alanına Dönüştürülüyor Son dakika haber: Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi Son dakika haber: Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi

30 Mart, 112, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Kenya'da Kuraklık Nedeniyle 750 Binin Üstünde Çocuk Akut Yetersiz Beslenme Sorunu Yaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:14 Ukrayna, yürüttüğü operasyonda çok sayıda Rus askerinin öldüğünü belirtti
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:43 Depremzedelere AK Parti İzmir İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil'den olay sözler: Şov yapmaya gelmişler
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 17:32:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kenya'da Kuraklık Nedeniyle 750 Binin Üstünde Çocuk Akut Yetersiz Beslenme Sorunu Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement