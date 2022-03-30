Kenya'da Kuraklık Nedeniyle 750 Binin Üstünde Çocuk Akut Yetersiz Beslenme Sorunu Yaşıyor - Son Dakika

NAİROBİ, 30 Mart (Xinhua) — Amoth, hükümetin hayat kurtaran ürünlerin tedariki, beslenmeye dair taramalar ve entegre sosyal yardımlar gibi beslenmeye yönelik müdahaleleri etkinleştirdiğini söyledi. Amoth, anne, bebek ve küçük çocuk beslenmesi konulu ilk ulusal sempozyumun resmi açılışında "Bakanlık ayrıca acil durumlarda anne, bebek ve küçük çocuk beslenmesi için, acil durumlarda sadece anne sütü ile beslenmeyi ve güvenli ve uygun tamamlayıcı beslenme uygulamalarını korumaya, teşvik etmeye ve desteklemeye yönelik çok sektörlü eylemlerin uygulanmasına rehberlik etmeyi amaçlayan taslak kılavuzlar geliştirmiştir" diye konuştu.

Amoth, akut yetersiz beslenmeden en çok etkilenen nüfusun kurak ve yarı kurak ilçelerde yaşayanlardan oluştuğunu kaydetti. Amoth, "Yaygın kuraklık, en savunmasız grupları, özellikle beş yaş altı çocukları, hamile ve emzikli kadınları olumsuz etkiledi" dedi. Sağlık Bakanlığı'na göre, kuraklığın en dikkate değer etkisi, emzirme ve tamamlayıcı beslenme uygulamalarının kesintiye uğraması ve bunun sonucunda yetersiz beslenme ve hastalık riskinin artması oldu. Amoth, bebek ve çocuk morbidite, mortalite ve hastaneye yatışların önde gelen nedeninin yetersiz beslenme olduğunu ve acil müdahale gerektirdiğini sözlerine ekledi.