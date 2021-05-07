Kenya'da mahkeme eşek kesimi yasağını kaldırdı - Son Dakika

Kenya'da mahkeme, hükümetin getirdiği eşek kesimi ve eşek eti ihracatı yasağını kaldırdı.

The Standard gazetesinin haberine göre, mahkeme, mezbaha sahiplerinin istihdam ve gelir kayıplarında yaşanan düşüşü gerekçe göstererek hükümet aleyhinde açtığı davada yasağın kaldırılmasına hükmetti.

Çiftçilerin ve hayvan hakları savunucularının hayvan popülasyonundaki azalış nedeniyle yaptığı gösteriler sonrası Kenya Tarım Bakanlığı, Şubat 2020'de eşek kesimine ve eşek eti ihracına yasak getirmişti.

Eşek etinin iç piyasada satılmasının yasak olduğu Kenya'da, dört mezbahada günlük ortalama 1000 eşek kesiliyor.

Çin'e ihraç ediliyor

Kırsal kesimde gündelik hayatın önemli parçası olan eşekler, son yıllarda hem etine hem de derisinden üretilen jelatine olan yüksek talep nedeniyle kesilerek Çin'e gönderiliyor.

Çin'de işlenen hayvan derilerinden üretilen jelatin ise sıklıkla kişisel bakım ve sağlık ürünlerinde kullanılıyor.

2010'ların başında yaklaşık 1,8 milyon eşeğin olduğu Kenya'da bu rakam bugün 1,2 milyona gerilemiş durumda.