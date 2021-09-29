Kenya'da mahkumlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - Son Dakika

Kenya'nın 113 farklı bölgesindeki hapishanelerde bulunan 50 bin mahkumu aşılayacaklarını kaydeden Kagwe, mahkumlar için 5 günlük aşı kampanyası düzenlediklerini aktardı.

Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, ülke genelindeki 50 bin mahkumu aşılamayı hedeflediklerini açıkladı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya 'da mahkumların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmaya başlandığı bildirildi.

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