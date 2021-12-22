Kenya'da marketlere girişte dahi aşı kartı göstermek zorunlu oluyor - Son Dakika

Kenya, Kovid-19 vakalarında görülen artışın ardından süpermarket ve alışveriş merkezi dahil tüm toplu alanlara girişte aşı kartı gösterilmesi zorunlu olacak.

Kenya Sağlık Bakanlığı İdari İşler Şefi Dr. Mercy Mwangangi, salgına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Hükümetin, Dünya Sağlık Örgütünce tanınmış tüm aşıları tanıdığını vurgulayan Mwangangi, ülkede yaşayan yerli ve yabancıların toplu alanlara girişte aşı kartı göstermesinin zorunlu olacağını belirtti.

Mwangangi, hotel, lokanta, ulusal park, sinema, müze, alışveriş merkezi, süpermarket ve bankalar gibi toplu alanlara girerken aşı kartının gösterilmesi gerekeceğini, toplu ulaşım araçlarında da benzer bir uygulamanın devreye gireceğini dile getirdi.

Kenya mahkemesi geçen hafta Sağlık Bakanlığının daha önce aşı zorunluluğuna ilişkin benzer bir kararı için yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Şimdiye kadar, 267 bin vakanın görüldüğü ülkede, virüs nedeniyle 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.