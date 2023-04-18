Kenya'da trafik kazasında 6 öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kenya'da trafik kazasında 6 öğrenci hayatını kaybetti

18.04.2023 16:35
Kenya'da trafik kazasında 6 öğrenci hayatını kaybetti

Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 6 öğrencinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 6 öğrencinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ulusal basındaki habere göre, Nakuru kara yolunda öğrencileri taşıyan bir araç ile kamyon çarpıştı.

Kazada araçta bulunan 6 öğrenci hayatını kaybetti. Öğrencilerin bölgedeki yatılı okulda eğitim aldıkları bilgisi paylaşıldı.

Medyaya yansıyan fotoğraflarda, öğrencilere ait çanta ve ayakkabı gibi eşyaların kaza sonucu etrafa dağıldığı görüldü.

Kaynak: AA
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