Kenya'da trafik kazasında 6 öğrenci hayatını kaybetti

Kenya'da meydana gelen trafik kazasında 6 öğrencinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ulusal basındaki habere göre, Nakuru kara yolunda öğrencileri taşıyan bir araç ile kamyon çarpıştı.
Kazada araçta bulunan 6 öğrenci hayatını kaybetti. Öğrencilerin bölgedeki yatılı okulda eğitim aldıkları bilgisi paylaşıldı.
Medyaya yansıyan fotoğraflarda, öğrencilere ait çanta ve ayakkabı gibi eşyaların kaza sonucu etrafa dağıldığı görüldü.
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