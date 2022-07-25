Kenya'da Meydana Gelen Trafik Kazasında En Az 30 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Kenya'da Meydana Gelen Trafik Kazasında En Az 30 Kişi Yaşamını Yitirdi

25.07.2022 15:21
Kenya'da Meydana Gelen Trafik Kazasında En Az 30 Kişi Yaşamını Yitirdi

NAİROBİ, 25 Temmuz (Xinhua) -- Kenya'nın Doğu Bölgesi polis yetkilileri, Pazar akşamı Tharaka Nithi ilçesinde bir otobüsün köprüden geçtiği sırada nehre yuvarlanması sonucu en az 30 kişinin yaşamını yitirirdiğini, çok sayıda yolcunun da yaralandığını açıkladı.

NAİROBİ, 25 Temmuz (Xinhua) -- Kenya'nın Doğu Bölgesi polis yetkilileri, Pazar akşamı Tharaka Nithi ilçesinde bir otobüsün köprüden geçtiği sırada nehre yuvarlanması sonucu en az 30 kişinin yaşamını yitirirdiğini, çok sayıda yolcunun da yaralandığını açıkladı. Doğu Bölgesi Polis Amiri Rono Bunei'nin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Meru kasabasından kıyı kenti Mombasa'ya giden otobüs, yerel saatle 18.40 sularında Meru- Nairobi karayolunundan yaklaşık 40 metre yükseklikten yuvarlanarak Nithi Nehri'ne düştü. Bunei, kaza meydana geldiğinde otobüsün hızı yüksek olduğu için otobüste fren arızası yaşanmış olabileceğini söyledi. Otobüsün enkazı yoldan çıktığı noktanın yakınındaki yamaca saçılmış olarak görüldü. Tharaka Nithi İlçe Kurtarma'da takım yöneticisi olan Alex Mugambi, ölü sayısının artabileceğini söyledi. Kaza, ülkede peş peşe meydana gelen can kayıplı kazalara bir yenisini ekledi. 8 Temmuz'da Nairobi-Mombasa karayolunda meydana gelen kazada da 20'den fazla yolcu hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: Xinhua

Hisarcık, Nairobi, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da Meydana Gelen Trafik Kazasında En Az 30 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'da Meydana Gelen Trafik Kazasında En Az 30 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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