Kenya'da minibüsün kamyona çarpması sonucu 8 kişi öldü - Son Dakika

Kenya'da bir minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, trafik kazası sabah saatlerinde Webuye-Eldoret kara yolunda meydana geldi.

Musembe bölgesinde yaşanan kazada sürücü dahil minibüsteki 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kenya Ulaştırma ve Güvenlik Kurumunun verilerine göre, son bir yılda ülkede en az 3 bin 500 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.