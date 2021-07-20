Kenya'da morglarda yer açmak için sahipsiz cesetler defnediliyor - Son Dakika

Kenya'nın batısındaki Kisumu bölgesinde morglarda yer açmak için 61 sahipsiz cesedin defnedildiği bildirildi.

Kisumu Bölge Halk Sağlığı Müdürü Fredrick Oluoch, yaptığı açıklamada, morglarda yer açmak için Kisumu'daki mezarlıklarda sahipsiz cesetlerin toplu mezarlara defnedildiğini belirtti.

Bu kararı mahkemenin verdiğinin altını çizen Oluoch, "Sahipsiz cesetleri defnedilmemiz için bize bir emir ve izin verildi. Şu anda 61 sahipsiz cesedi defnettiğimizi teyit etmek istiyorum." dedi.

Oluoch, morglarda halen sahipsiz 16 ceset bulunduğunu da kaydederek aileleri tarafından alınmaması halinde onları da defnedeceklerini söyledi.