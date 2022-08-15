Kenya'da muhalif aday Odinga, başkanlık seçim sonuçlarına itiraz edecek

??????? Kenya'da muhalif aday Raila Odinga'nın partisi Azimio Koalisyonu'nun, 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarına itiraz edeceği bildirildi.
Odinga'nın ekip arkadaşı Martha Karua, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Azimio Koalisyonu'nun bugün açıklanan seçim sonuçlarına itiraz edeceğini duyurdu.
Karua, paylaşımda, "Bitene kadar bitmez" ifadesini kullandı.
Bu arada seçim komisyonunun 7 üyesinden 4'ü sonuçlara imzasını atmadı.
Seçim sonuçları protesto edildi
Öte yandan seçim sonuçlarının açıklamasının ardından başkent Nairobi'nin Kibera bölgesinde sonuçlar protesto edildi. Kibera bölgesinde toplanan Odinga destekçileri, lastik yakarak yolları kapattı.
Kenya Seçim Komisyonu, ülkede 9 Ağustos'taki seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcı William Ruto'nun oyların 50,49'unu, muhalif aday Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu.
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