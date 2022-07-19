Kenya'da nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan zürafa ikiz doğurdu - Son Dakika
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Kenya'da nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan zürafa ikiz doğurdu

19.07.2022 19:27
Kenya'da nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan zürafa ikiz doğurdu

Kenya'da nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan Maasai zürafalarından biri, "eşine az rastlanacak şekilde" ikiz dünyaya getirdi.

Kenya'da nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan Maasai zürafalarından biri, "eşine az rastlanacak şekilde" ikiz dünyaya getirdi.

Kenya Turizm Bakanı Najib Balala yaptığı açıklamada, başkent Nairobi'deki Ulusal Park'ta Maasai zürafalarından birinin ikiz doğurduğunu ve bunun eşine oldukça az rastlanan bir durum olduğunu belirtti.

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan Maasai zürafaları, yaklaşık 5 metre boylarıyla "dünyanın en uzun kara hayvanı" olarak kabul ediliyor.

Zürafaların ikiz dünyaya getirmesi, şimdiye kadar birkaç kez kayıtlara geçti.

Zürafa Koruma Vakfının verilerine göre, doğal hayatta yaklaşık 117 bin zürafa kaldı.

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Kaynak: AA

Nairobi, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan zürafa ikiz doğurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'da nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan zürafa ikiz doğurdu - Son Dakika
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