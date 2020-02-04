Kenya'da okul çıkışında izdiham: 14 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kenya'da okul çıkışında izdiham: 14 ölü - Son Dakika

Kenya'da okul çıkışında izdiham: 14 ölü

7 saat önce

Kenya'da bir ilkokulda öğrencilerin çıkışı sırasında meydana gelen izdihamda en az 14 öğrenci hayatını kaybetti.

Kenya'da okul çıkışında izdiham: 14 ölü, System.String[]

Kenya'da bir ilkokulda öğrencilerin çıkışı sırasında meydana gelen izdihamda en az 14 öğrenci hayatını kaybetti.


Kenya'nın başkenti Nairobi'nin kuzeybatısındaki Kakamega bölgesinde bir ilkokulda öğrencilerin çıkışı sırasında izdiham meydana geldi. Kenya Eğitim Bakanı George Magoha, olayda 14 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 40 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Yaralı öğrencilerden bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Magoha, ölen öğrencilerin ailelerine baş sağlığı diledi. İzdihamın neden yaşandığı henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Öte yandan, bazı yerel kaynaklar izdihamın okul merdivenin çökmesi sonucu meydana geldiğini ifade etti. - NAİROBİ

Nairobi, Kenya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
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