Son Dakika Haberleri: Kenya'da okul çöktü: 7 öğrenci öldü
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Kenya'da okul çöktü: 7 öğrenci öldü

1 saat önce

Kenya'da okul çöktü: 7 öğrenci öldüKenya (DHA) ? Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulun çatısı çöktü, 7 çocuk hayatını kaybetti.

Kenya'da okul çöktü: 7 öğrenci öldü

Kenya (DHA) ? Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulun çatısı çöktü, 7 çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Nairobi'nin 8 mahallesinden biri olan Dagoretti'de meydana geldi. 'Değerli Yetenek Akademisi' adlı okulun bir sınıfının çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine sağlık ekibi sevk edilirken, çökme sonucu enkaz altında kalan 7 çocuğun hayatını kaybettiği, 57 öğrencinin de yaralandığı bildirildi.

Kenya'da okul çöktü: 7 öğrenci öldü

Nairobi, Kenya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:18 Kaynak: DHA
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