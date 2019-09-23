Son Dakika Haberleri: Kenya'da okul dersliği çöktü: 7 ölü
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Kenya'da okul dersliği çöktü: 7 ölü

1 saat önce

ADDİS Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulun dersliğinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan en az 7 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'da okul dersliği çöktü: 7 ölü, System.String[]

ADDİS Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulun dersliğinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan en az 7 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya Kızılhaçının sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başkentte bir okulun dersliğinin çöktüğü ve öğrencilerin göçük altında kaldığı belirtildi.

Olay yerine ait görüntülerin paylaşıldığı açıklamada, 4 öğrencinin kurtarıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kenya polisinden yapılan açıklamada ise en az 7 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nairobi, Kenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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