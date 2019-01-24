Kenya'da Okullarda Başörtüsü Hürriyetine Kısıtlama
1 saat önce
ADDİS Kenya'da Yüksek Mahkeme, öğrencilerin okullarda başörtüsü takmasına izin veren Yargıtay kararını bozdu.
ADDİS Kenya
'da Yüksek Mahkeme, öğrencilerin okullarda başörtüsü takmasına izin veren Yargıtay
kararını bozdu.
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, yapılan bir itirazı değerlendiren Yüksek Mahkeme, bugün oy çokluğuyla alınan kararda, her okulun kendi üniformasını seçme hakkına sahip olduğuna hükmetti.
Dolayısıyla okullarda kız öğrencilerin başörtüsü takıp takmamasına okul yönetimleri karar verecek.
Yargıtay, 2016'da aldığı kararla başörtüsünün de okul üniformasının parçası olabileceğine hükmetmişti. Böylece ülkede başörtüsü tüm okullarda serbestlik kazanmıştı.
Kenya'da St. Paul Kiwanjani Ortaokulu'nu yöneten Kenya Metodist Kilisesi, Yargıtay'ın kararına itiraz ederek süreci Yüksek Mahkemeye taşımıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:22 Kaynak: AA
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