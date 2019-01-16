Son Dakika Haberleri: Kenya'da Ölü Sayısı 15'e Yükseldi

Kenya'da Ölü Sayısı 15'e Yükseldi

7 dakika önce

- Kenya'da ölü sayısı 15'e yükseldiNAİROBİ - Kenya'nın başkenti Nairobi'deki "DusitD2" adlı otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da Ölü Sayısı 15'e Yükseldi, System.String[]
- Kenya'da ölü sayısı 15'e yükseldi

NAİROBİ - Kenya'nın başkenti Nairobi'deki "DusitD2" adlı otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.
Kenya'nın başkenti Nairobi'deki "DusitD2" adlı otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda ölü sayısı 15'e çıktı. Başkentteki otele düzenlenen ve terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda patlama sesleri duyulmuş ardından militanlar ve polis arasında çatışma çıkmıştı. Saldırıda ölü sayısının 15'e çıktığı açıklandı. Terör örgütü Eş-Şebab ise saldırıda 47 kişinin öldüğünü iddia etti. Öğleden sonra saat 15.00 sularında gerçekleştirilen saldırı, güvenlik güçleri tarafından 20.00'de kontrol altına alındı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Eylül 2013'te yine başkent Nairobi'de bulunan Westgate Alışveriş Merkezi'ne saldırı düzenlemiş, saldırıda 67 kişi hayatını kaybetmişti.
Otel çalışanı Enoch Kibet, "Vardiyalarımızı değiştiriyorduk o anda yüksek bir patlama sesi duydum. İnsanlar çığlık atıyordu. Hayatta olduğuma inanamadım. Patlama sesi çok yüksekti ve tüm oteli sarstı" ifadelerini kullandı.
Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiang, başkentin Westland bölgesindeki 'DusitD2' adlı otelin ve çevresinde güvenliğin sağlandığını belirtti. Matiang, Kenya halkı için tehdit kalmadığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:32 Kaynak: İHA

Dünya
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