Kenya'da onlarca kişi karantina merkezinden kaçtı - Son Dakika

Şimdiye kadar ülkede 296 kişiye virüs bulaşırken, 14 kişi de hayatını kaybetti.

Kenyatta, tesisten kaçanların kimliğinin hükümet tarafından bilindiğine işaret etti.

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, sabah saatlerinde katıldığı radyo programında, hadiseyi doğrulayarak halk sağlığını tehdit eden bu kişilerin gözaltına alınacağını söyledi.

Kenya 'nın başkenti Nairobi 'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan karantina merkezinden onlarca kişinin firar ettiği bildirildi.

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