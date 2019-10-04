Kenya'da otobüs ile tır çarpıştı: 13 ölü
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Kenya'da otobüs ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:28 Kaynak: AA
Kenya'da otobüs ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kenya'nın The Daily Nation gazetesinin haberine göre, gece ülkenin Kisumu şehrinde bir yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.
Bölge polisi, hatalı sollama nedeniyle yaşandığı düşünülen kazada biri çocuk en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kazada yaralananların bölgedeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.
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