Kenya'da otobüse silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kenya'da otobüse silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Kenya'da otobüse silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Kenya'da sivilleri taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'da otobüse silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Kenya'da sivilleri taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

The Star gazetesinin haberine göre, Lamu'dan Mombasa şehrine giden otobüse Nyongoro bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı yapıldı.

Lamu emniyet yetkilisi Irungu Macharia, terör örgütü Eş-Şebab üyesi olduğundan şüphelenilen saldırganların hareket halindeki araca açtığı ateşte 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını aktardı.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve kaçan saldırganların peşine düşüldüğünü belirten Macharia, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Otobüste 44 yolcunun seyahat ettiği belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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