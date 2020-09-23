Kenya'da polisin "Kovid-19 şiddeti" mahkemeye taşındı - Son Dakika

Kenya'daki insan hakları grupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı uygulanan sokağa çıkma yasaklarında polisin halka karşı kullandığı orantısız şiddeti mahkemeye taşıdı.

Ülkedeki Haki Africa, Kituo cha Sheria, Uluslararası Adalet Misyonu ve Amnesty grupları, polis şiddetinin mağdurları adına devlete karşı dava açarak tazminat talebinde bulundu.

İnsan hakları grupları, yaptıkları ortak açıklamada, yaşananlardan ötürü emniyet müdürü, içişleri bakanı ve başsavcıyı sorumlu tuttuklarını, bu kişilerin sokağa çıkma yasağı uygularken görevlerini yerine getirmediğini belirtti.

Geceleri sokağa çıkma yasağı uygulayan ülkede mart ayından bu yana 13 yaşındaki bir çocuk dahil çok sayıda kişi, polis tarafından öldürüldü.

Kenya'nın bağımsız Polis Faaliyetleri Gözetleme İdaresi (IPOA), 21 kişinin ölümüne ilişkin 87 farklı şikayet aldıklarını açıkladı.