Kenya'da sağlık çalışanları yeniden grev yapacak - Son Dakika

Kenya'da sağlık çalışanları yeniden grev yapacak

08.01.2021 11:49
Kenya'da sağlık çalışanları yeniden grev yapacak, System.String[]

Kenya'da hükümetin verdiği sözü tutmaması nedeniyle sağlık çalışanları yeniden grev kararı aldı.

Kenya'da hükümetin verdiği sözü tutmaması nedeniyle sağlık çalışanları yeniden grev kararı aldı.

Kenya Klinik Görevlileri Birliği Genel Sekreteri George Gibore, basına yaptığı açıklamada, "Tüm üyelerimizi bugünden itibaren greve çağırıyoruz." dedi.

Hükümetin doktorlara verilen sözü tuttuğunu ancak sağlık çalışanlarına verilen sözü tutmadığına dikkati çeken Gibore, yeniden grev kararı aldıklarını açıkladı. Gibore, seslerini duyurabilmek için barışçıl gösteri düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Sağlık çalışanlarının grev kararı sonrası devlet hastanelerinde hastaların zor durumda kalabileceği ifade edildi.

Doktor ve sağlık çalışanları, daha fazla ödenek ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin arttırılması talebiyle 1 Aralık 2020'de grev kararı almıştı.

Hükümet, doktorların talebini kabul etmiş ancak sağlık çalışanlarına ödeme yapılmamıştı.

Kenya, Grev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kenya'da sağlık çalışanları yeniden grev yapacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum 1 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaraladı! Sürücü "Bugün ikimiz de öleceğiz" diyerek cipi bilerek dinlenme tesisine sürmüş Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı
Cenk Tosun'dan Beşiktaşlıları üzecek sözler: Şu an Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum Cenk Tosun'dan Beşiktaşlıları üzecek sözler: Şu an Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum         
12:13
Karpuz kilosu 9 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı Karpuz kilosu 9 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı         
11:41
4'ü kanser olmak üzere 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı 4'ü kanser olmak üzere 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı         
11:37
Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi         
11:18
Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var? Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var?         
11:02
Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu         
10:11
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var         
09:52
Yol kenarında pilav satan seyyar satıcının tezgahına el konuldu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Yol kenarında pilav satan seyyar satıcının tezgahına el konuldu, ortalık bir anda savaş alanına döndü         
09:23
Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı         
08:52
Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı         
08:22
Hamsiye av yasağı gelince balıkçılar hale akın etti Hamsiye av yasağı gelince balıkçılar hale akın etti         
08:21
İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu         
07:59
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 12:25:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kenya'da sağlık çalışanları yeniden grev yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei