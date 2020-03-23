Kenya'da sağlıkçılar ateş ölçerle koronavirüs vakalarını arıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kenya'da sağlıkçılar ateş ölçerle koronavirüs vakalarını arıyor - Son Dakika

Kenya'da sağlıkçılar ateş ölçerle koronavirüs vakalarını arıyor

6 saat önce

Kenya'da sağlık görevlileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda halkın ateşini ölçerek şikayetlerini dinliyor.

Kenya'da sağlıkçılar ateş ölçerle koronavirüs vakalarını arıyor, System.String[]

Kenya'da sağlık görevlileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda halkın ateşini ölçerek şikayetlerini dinliyor.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, 15 koronavirüs vakasının görüldüğü Kenya'nın başkenti Nairobi'de başlatılan çalışma kapsamında şimdiye kadar 12 binden fazla kişiye sağlık taraması yapıldı.

Otobüs durakları ve çarşılarda ellerinde ateş ölçerlerle dolaşan sağlık görevlileri, koronavirüs semptomu gösteren hastalara test uyguluyor.

Ayrıca şehrin kalabalık bölgelerinde iş yerleri ve otellerde dezenfekte çalışması yapılıyor.

Uluslararası uçuşlar iptal edildi

Vaka sayısının artmasından endişe eden Nairobi hükümeti, çarşamba gününden itibaren tüm uluslararası uçuşların durdurulacağını açıkladı.

Cami ve kiliselerde toplanmayı da yasaklayan hükümet, cenazelere de 15'ten fazla kişinin katılmasına yasak getirdi.

Afrika Birliğinin verilerine göre, kıtada şimdiye kadar 1268 koronavirüs vakası görülürken, 39 kişi hayatını kaybetti.

Nairobi, Kenya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:52 Kaynak: AA

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