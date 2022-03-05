Kenya'da sarıhumma salgını başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kenya'da sarıhumma salgını başladı

05.03.2022 14:10
Kenya'da sarıhumma salgını başladı

Kenya'da sarıhumma salgınının baş gösterdiği bildirildi.

Kenya'da sarıhumma salgınının baş gösterdiği bildirildi.

Kenya Sağlık Bakanlığı, başkent Nairobi'nin yaklaşık 300 kilometre kuzeyindeki Isiolo bölgesinde 3 kişinin sarıhumma virüsü nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Bakanlık Genel Direktörü Patrick Amoth, şüpheli 15 vakanın tespit edildiğini ancak şimdilik 3 vakanın doğrulandığını belirtti.

Hastaların çoğunluğunun genç erkekler olduğu öğrenildi.

Ayrıca, ülkenin yüksek riskli bölgelerinde sarıhumma aşısı kampanyası başlatılacağı aktarıldı.

Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarıhumma virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor.

YORUMLAR
500
Rusya'ya yaptırımlar Kenyalı çiftçileri de vurdu Rusya'ya yaptırımlar Kenyalı çiftçileri de vurdu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 38 bin 283 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 38 bin 283 oldu

Sağlık Bakanlığı, Nairobi, Kenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kenya'da sarıhumma salgını başladı - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Kamyona arkadan çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
14:10 Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı
13:59 "Bayraktarları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" demişti! Sosyal medya Ethem Sancak'ı böy ti'ye aldı: SİHA'larla keklik avlanıyor sanıyormuş
13:56 Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar!
13:47 Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor
13:24 "Kendimi ve çocuklarımı korudum" demişti! Kocasını meşru müdafaayla öldüren Rümeysa, çocuklarına kavuştu: İşte o görüntü
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
13:12 Akaryakıt zammı böyle engellenmek isteniyor: EPDK yeni düzenlemeyi duyurdu!
13:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya lideri Putin ile görüşecek
13:04 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 14:16:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kenya'da sarıhumma salgını başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement