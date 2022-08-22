Kenya'da seçimi kaybeden Odinga, sonuçları yüksek yargıya taşıdı - Son Dakika
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Kenya'da seçimi kaybeden Odinga, sonuçları yüksek yargıya taşıdı

22.08.2022 12:06
Kenya'da seçimi kaybeden Odinga, sonuçları yüksek yargıya taşıdı

Kenya'da seçimi kaybeden başkan adayı Raila Odinga, sonuçlara itiraz ederek Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Kenya'da seçimi kaybeden başkan adayı Raila Odinga, sonuçlara itiraz ederek Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Odinga'yı aday gösteren Azimio Koalisyonunun avukatlarından Dan Maanzo, yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına ilişkin dilekçenin çevrim içi olarak iletildiğini belirtti.

Maanzo, Yüksek Mahkemeye fiziki başvurunun ise gün içerisinde yapılacağını ifade etti.

Yüksek Mahkemedeki 7 yargıç davayı inceleyerek 14 gün içinde sonuçların geçerli olup olmadığına karar verecek.

Odinga seçim sonrası yaptığı açıklamada, Seçim Komisyonundaki 7 isimden 4'ünün sonuçları kabul etmediğini hatırlatarak, "Başkanlık seçimi sonuçlarını tümüyle reddediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'taki seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'nun oyların yüzde 50,49'unu, muhalif aday Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu.

Kenya'da iptal edilen 2017 seçimleri sonrası seçimler yenilenmiş, muhalif aday Odinga seçimi boykot ederek tekrar yarışmamıştı.

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Kaynak: AA

Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da seçimi kaybeden Odinga, sonuçları yüksek yargıya taşıdı - Son Dakika

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