Kenya'da Devlet Başkanı seçilen Ruto'nun yemin edeceği stadyumda izdiham yaşandı - Son Dakika
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Kenya'da Devlet Başkanı seçilen Ruto'nun yemin edeceği stadyumda izdiham yaşandı

13.09.2022 11:38

Kenya'da seçimleri kazanan Devlet Başkanı William Ruto'nun başkanlık yemini edeceği stadyumun girişinde izdiham yaşandığı bildirildi.

Kenya'da seçimleri kazanan Devlet Başkanı William Ruto'nun başkanlık yemini edeceği stadyumun girişinde izdiham yaşandığı bildirildi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, stadyum girişinde toplanan kalabalık izdihama neden oldu.

İzdiham nedeniyle birçok kişinin ezilme tehlikesi atlattığı ve yaralandığı kaydedildi.

Güvenlik güçleri kalabalığa müdahale ederken yaralı sayısına dair henüz açıklama yapılmadı.

Kenya'da 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerin ardından ülkenin 5. Devlet Başkanı William Ruto olmuştu.

Seçimleri kazanan Ruto'nun bugün başkanlık yemini etmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da Devlet Başkanı seçilen Ruto'nun yemin edeceği stadyumda izdiham yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'da Devlet Başkanı seçilen Ruto'nun yemin edeceği stadyumda izdiham yaşandı - Son Dakika
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