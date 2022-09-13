Yerel basına yansıyan haberlere göre, stadyum girişinde toplanan kalabalık izdihama neden oldu.

Kaynak: AA

Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kenya'da Devlet Başkanı seçilen Ruto'nun yemin edeceği stadyumda izdiham yaşandı - Son Dakika

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