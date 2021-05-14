Kenya'da sel felaketi: 4 ölü - Son Dakika

Kenya'da sağanak yağışların yol açtığı sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, dün başkent Nairobi'nin Kibra bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar sele yol açtı.

Mutuine Nehri üzerindeki köprüyü geçmeye çalışan 4 kişi, sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Nairobi ve çevresinde çok sayıda ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı.

Başkentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanırken polisin de sel sularına kapılanları kurtarma çalışmalarına katıldığı aktarıldı.

Öte yandan ülkenin farklı bölgelerinde son bir haftadır görülen sağanak yağışlar, binlerce kişiyi yerinden etti.

Ülke genelinde yağışların hafta sonu da sürmesi bekleniyor.