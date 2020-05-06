Kenya'da sel ve heyelanlarda 194 kişi öldü - Son Dakika

Kenya'da son üç haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 194 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Fred Matiangi, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki seller nedeniyle acil durum alarm seviyesinin artırıldığını duyurdu.
Riskli bölgelerde yaşayanların tahliyesine başladıklarını söyleyen Matiangi, sel ve heyelanlarda şimdiye kadar 194 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Binlerce ailenin evsiz kaldığı ülkede, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları yardım seferberliği başlattı.