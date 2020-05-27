Kenya'da sel ve heyelanlarda can kaybı 285'e çıktı - Son Dakika

Kenya'da devam eden kuvvetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 285'e yükseldi.



Kenya Devrim Bakanlığı Kabine Sekreteri Eugene Wamalwa, bir televizyonda yaptığı açıklamada, yoğun yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle binlerce insanın mağdur olduğunu, tarım arazilerinin zarar gördüğünü dile getirdi.



Wamalwa, "Bugüne kadar meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 285'e yükseldi." dedi.



Hasar gören tarım arazileri nedeniyle ülkede gıda güvenliğiyle ilgili sıkıntıların yaşanabileceğini vurgulayan Wamalwa, 810 binden fazla insanın da afetten olumsuz etkilendiğini kaydetti.



Wamalwa, " Hükümet, afetten etkilenen bölgelerdeki insanlara gıda yardımı başta olmak üzere farklı alanlarda destek olmaya devam edecek." sözlerini dile getirdi.