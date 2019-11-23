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Kenya'da sel ve toprak kayması: 7'si çocuk en az 36 ölü
6 saat önce
Kenya'da aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymaları aralarında 7 çocuğun da bulunduğu, en az 36 kişinin hayatına mal oldu. West Pokot bölgesinde dört köprü kullanılamaz hale geldi, bazı köylere kara yolu erişimi kesildi.
Kenya'da aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymaları, aralarında 7 çocuğun da bulunduğu, en az 36 kişinin hayatına mal oldu.
Ülkenin kuzeydoğusunda cuma günü bastıran aşırı yağış, sel ve heyelanla sonuçlandı. West Pokot bölgesinde dört köprü kullanılamaz hale geldi, bazı köylere kara yolu erişimi kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:54
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