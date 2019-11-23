Son Dakika Haberleri: Kenya'da sel ve toprak kayması: 7'si çocuk en az 36 ölü
Son Dakika Dünya Kenya'da sel ve toprak kayması: 7'si çocuk en az 36 ölü - Son Dakika Dünya

Kenya'da sel ve toprak kayması: 7'si çocuk en az 36 ölü

6 saat önce

Kenya'da aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymaları aralarında 7 çocuğun da bulunduğu, en az 36 kişinin hayatına mal oldu. West Pokot bölgesinde dört köprü kullanılamaz hale geldi, bazı köylere kara yolu erişimi kesildi.

Kenya'da sel ve toprak kayması: 7'si çocuk en az 36 ölü, System.String[]

Kenya'da aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymaları, aralarında 7 çocuğun da bulunduğu, en az 36 kişinin hayatına mal oldu.


Ülkenin kuzeydoğusunda cuma günü bastıran aşırı yağış, sel ve heyelanla sonuçlandı. West Pokot bölgesinde dört köprü kullanılamaz hale geldi, bazı köylere kara yolu erişimi kesildi.

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Kenya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:54 
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