Kenya'da şiddetli yağışlar sonucu 30 binden fazla kişi evini terk etti - Son Dakika

Kenya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Turkana Gölü'nün taşması sonucu son 2 haftada 30 binden fazla kişinin evini terk ettiği bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, şiddetli yağışların neden olduğu taşkınlar bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Su seviyesinin yükseldiği Turkana Gölü'nün taşması sonucu son 2 haftada 30 binden fazla kişi yerinden oldu.

Su taşkınlarından bölgedeki balıkçıların ve çiftçilerin de olumsuz etkilendiği bildirildi.

Doğu Afrika'daki en tuzlu göl olan Turkana, dünyanın en büyük çöl gölü özelliğini taşıyor.