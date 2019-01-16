Kenya'da Silahlı Saldırganların Otele Baskın Anları Kamerada

Dün Kenya'nın başkenti Nairobi'deki yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği otel baskınına dair güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı.

Dün Kenya'nın başkenti Nairobi'deki yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği otel baskınına dair güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde silahlı saldırganların koyarak otel bahçesine geldikleri ve kendi aralarında kısa bir süre konuştuktan sonra yine hızla otele girdikleri görülüyor.



Başkentin Westland bölgesindeki DusitD2 adlı otele düzenlenen saldırıyı Eş-Şebab'ın üstlendiği duyuruldu. Saldırıda önce bir kişi zerindeki bomba düzeneğini patlatmış; ardından diğer silahlı saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı. Çatışmada saldırganlar etkisiz hale getirilerek; otelde bulunan 170'den fazla kişi tahliye edildi.

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Kenya'da Silahlı Saldırganların Otele Baskın Anları Kamerada

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