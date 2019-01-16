Son Dakika Haberleri: Kenya'da Silahlı Saldırganların Otele Baskın Anları Kamerada

Kenya'da Silahlı Saldırganların Otele Baskın Anları Kamerada

34 dakika önce

Dün Kenya'nın başkenti Nairobi'deki yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği otel baskınına dair güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı.

Kenya'da Silahlı Saldırganların Otele Baskın Anları Kamerada, System.String[]
Dün Kenya'nın başkenti Nairobi'deki yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği otel baskınına dair güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde silahlı saldırganların koyarak otel bahçesine geldikleri ve kendi aralarında kısa bir süre konuştuktan sonra yine hızla otele girdikleri görülüyor.

Başkentin Westland bölgesindeki DusitD2 adlı otele düzenlenen saldırıyı Eş-Şebab'ın üstlendiği duyuruldu. Saldırıda önce bir kişi zerindeki bomba düzeneğini patlatmış; ardından diğer silahlı saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı. Çatışmada saldırganlar etkisiz hale getirilerek; otelde bulunan 170'den fazla kişi tahliye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:46 Kaynak: DHA

Nairobi, Kenya, Dünya
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