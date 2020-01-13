Kenya'da silahlı saldırı: 3 ölü - Son Dakika
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Kenya'da silahlı saldırı: 3 ölü

6 saat önce

Kenya'nın Somali sınırına yakın bir bölgesindeki silahlı saldırıda 3 öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'da silahlı saldırı: 3 ölü, System.String[]

Kenya'nın Somali sınırına yakın bir bölgesindeki silahlı saldırıda 3 öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Garissa kentinde şüpheli Eş-Şebab üyeleri tarafından düzenlenen saldırıda 3 öğretmen yaşamını yitirdi, bir öğretmen de kaçırıldı.

Basına açıklamada bulunan bir polis yetkilisi, güvenlik güçlerinin, bir karakolu da ateşe veren saldırganların peşine düştüğünü söyledi.

Ülkede geçen hafta yaşanan bir saldırıda yine 4 sivil hayatını kaybetmişti. Terör örgütü Eş-Şebab, ABD askerlerinin bulunduğu üsse yaptığı saldırıda ise 3 Amerikalı asker ve çalışanı öldürmüştü.

Komşu Somali'de çok sayıda köy ve kasabayı elinde bulunduran ve Mogadişu hükümetini devirmeyi amaçlayan örgüt, yılın başından bu yana Kenya'daki dördüncü saldırısını yapmış oldu.

Somali, Kenya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:16 Kaynak: AA
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