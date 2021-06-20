Kenya'da silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın İsiolo eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsiolo Eyalet Komiseri Herman Shambi, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Mado Wale köyünde saldırı düzenlediğini belirtti.
Shambi, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildiren Shambi, durumun kontrol altına alındığını ifade etti.
Kaynak: AA
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