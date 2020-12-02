Kenya'da Somali sınırındaki devriye üssüne saldırı - Son Dakika

Sık sık sınırdaki Kenya köylerini ve kasabalarını hedef alan Eş-Şebab, 2015'te Garissa Üniversitesi'ne yaptığı baskında 148 kişiyi öldürmüştü. ???????

Amuma Polis Devriye Üssü'ne ait cephaneliğin patlatıldığını aktaran Opuru, saldırganların roket güdümlü el bombası kullandığını ifade etti.

Garissa Komiseri Emmanuel Opuru, yaptığı açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'ın yaptığından şüphelenilen saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 1 polisin de yaralandığını belirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek

Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi