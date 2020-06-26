Kenya'da suç örgütleri polisi İHA'yla izliyor - Son Dakika

Kenya'da suç şebekelerinin güvenlik birimlerinin hareketlerini izlemek için insansız hava araçları (İHA) kullandığı bildirildi.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Nakuru Bölge Komiseri Erustus Mbui, gangsterlerin suç faaliyetleri için İHA kullandığı istihbaratını aldıklarını ve meseleyi ciddiyetle ele aldıklarını belirtti. Bu araçların bilgi toplamak için kullanıldığını aktaran Mbui, İHA'ların kolayca erişilebilir olmasını da eleştirdi.

Mbui, İHA'ların ülkedeki en tehlikeli suç şebekesi olarak gösterilen "Confirm" tarafından da kullanıldığını ve bu şebekenin bazı "şeytani" politikacılar tarafından desteklendiğini ileri sürerek "Bu çeteler, İHA alacak parayı nereden buluyor?" dedi.

Komiser Mbui, örgütü desteleyen politikacıları kamuoyuyla paylaşmaya da hazır olduğunu söyledi.