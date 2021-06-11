Üye Girişi
Kenya'da suçla mücadele için 5 binden fazla yasa dışı silah yakıldı - Son Dakika

Kenya'da suçla mücadele için 5 binden fazla yasa dışı silah yakıldı

11.06.2021 17:53

- Kenya'da suçla mücadele için 5 binden fazla yasa dışı silah yakıldı Kenya'da suçla mücadele çabalarının bir parçası olarak 5 bin 144 yasadışı silah ve devlete ait miadı dolmuş küçük, hafif silahlar ateşe verildi.

- Kenya'da suçla mücadele için 5 binden fazla yasa dışı silah yakıldı

NAİROBİ - Kenya'da suçla mücadele çabalarının bir parçası olarak 5 bin 144 yasadışı silah ve devlete ait miadı dolmuş küçük, hafif silahlar ateşe verildi.

Kenya'da suçla mücadele kapsamında 5 bin 144 yasadışı silah, devlete ait miadı dolmuş küçük ve hafif silahlar ateşe verildi. Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, yasa dışı küçük ve hafif silahların imha edilmesinin, Afrika Birliği'nin 2020 yılına kadar Afrika'daki Silahları Susturma çağrısı ile uyumlu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Uhuru, "Bizim için çok kıymetli olan değerlerimizi korumak için bir özgürlük ateşi daha yakıyoruz. Kamuoyunun önünde bu kayıtlı silahları imha ederek Kenya bir kez daha küçük ve hafif silahların yol açtığı zorluklarla yüzleşmeye kararlı ve hazır olduğunu açıkça gösterdi. Kenya'nın yasa dışı küçük ve hafif silahlardan kurtulması, Afrika Birliği'nin 2020 yılına kadar Afrika'daki silahları susturma çağrısıyla uyumludur" dedi.

Kenya lideri Kenyatta, "Henüz Afrika Birliği'nin hedefine tam olarak ulaşılamamış olsa da, ülkemiz Kenya gibi tekil ülkeler bu hedef doğrultusunda mükemmel bir ilerleme gösterdi" şeklinde konuştu.

Çatışmaların diyalog yoluyla barışçıl çözümünün önemli olduğunu kaydeden Kenyatta, hükümetinin tüm Kenya vatandaşlarını bu tür çabalara dahil etmekten son derece mutlu olduğunu ifade etti. Kenyatta ayrıca, hükümetinin kabileler arası çatışmaları kışkırttıktan sonra suçu terörizm üzerine atan liderleri tolere etmeyeceği konusunda uyardı. Kenyatta, "Şu ana kadar elde edilen başarıların bu etkinliği düzenlememizi mümkün kıldığını belirtmek önemli olsa da bununla beraber, savaşın henüz kazanılmadığının her zaman farkında olmalıyız. Doğu Afrika bölgesi halen yasa dışı küçük ve hafif silahlarla dolu durumda. Bunların bir kısmı büyük ihtimalle bir şekilde ülkemize girmenin bir yolunu bulacak" şeklinde konuştu.

Toplumda barışı gerçekten yeniden inşa edebilmek için Kenya'da ve bölge genelinde bulunan tüm yasa dışı silahları toplamaları gerektiğini belirten Kenyatta, "Ben de bu nedenle tüm vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum: Her kim ne için olursa olsun herhangi bir tür yasa dışı silahı elinde bulunduruyorsa yasa dışı ateşli silah bulundurmaya ilişkin aftan yararlanarak bu silahları yetkililere teslim etsin" dedi. Kenyatta, "Yasa dışı silah sizi daha güvende yapmaz, aksine güvenliğinizi tehdit eder" diye konuştu.

Somali'deki terör örgütü Eş-Şebab, Kenya'nın Somali'deki bir Afrika Birliği barışı koruma misyonuna asker göndermesine misilleme olarak son yıllarda dönem dönem komşu Kenya'ya saldırılar düzenliyor. Afrika kıtası küçük silahların yayılmasına son derece müsait, bunun sonucu olarak da ülkenin çoğu bölgesinde siyasi ve sosyal huzursuzluklar çıkıyor.

Kenya'da suçla mücadele için 5 binden fazla yasa dışı silah yakıldı
Kenya'da suçla mücadele için 5 binden fazla yasa dışı silah yakıldı
Kenya'da suçla mücadele için 5 binden fazla yasa dışı silah yakıldı
Kenya'da suçla mücadele için 5 binden fazla yasa dışı silah yakıldı

cumhurbaşkanı, Afrika, Silah, Kenya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kenya'da suçla mücadele için 5 binden fazla yasa dışı silah yakıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

18:25 "İnsanlık ölmemiş" dedirten olay! Hızla giden treni durdurup, raylardaki atı kenara çekti Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı 18:04 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti 17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile pozitif bir gündeme açığız 17:28 Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile pozitif bir gündeme açığız Ankara'da sel felaketi! Sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu 17:15 Ankara'da sel felaketi! Sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var 16:54 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi 16:33 Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı 16:00 Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Galatasaray ve Beşiktaş, 18 yaşındaki savunmacı Tarık Muharemovic'in peşine düştü Galatasaray ve Beşiktaş, 18 yaşındaki savunmacı Tarık Muharemovic'in peşine düştü         
18:29
Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü         
18:19
Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı         
17:47
Aslı Enver yakalandı! Aslı Enver yakalandı! "Bir süre yalnız kalacağım" demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi         
17:40
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL         
17:23
Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı! Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı! Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü         
17:08
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor         
16:35
Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı         
16:14
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık         
15:46
Hareketsiz yatan şahıs paniğe neden oldu! Sokaklarda yaşayan adam, kaldırımda ölü bulundu Hareketsiz yatan şahıs paniğe neden oldu! Sokaklarda yaşayan adam, kaldırımda ölü bulundu         
15:30
Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş         
14:52
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı         
14:15
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 18:40:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kenya'da suçla mücadele için 5 binden fazla yasa dışı silah yakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement